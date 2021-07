Aktor Ji Chang Wook Terkonfirmasi Positif Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Kabar kurang sedap datang dari dunia hiburan Korea Selatan, aktor Ji Chang Wook dinyatakan positif Covid-19.

Informasi resmi telah diterbitkan oleh pihak agensi yang menaungi Ji Chang Wook, Glorious Entertainment pada Senin, 26 Juli 2021.

"Ji Chang Wook telah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan positif Covid-19," ujar pihak agensi Glorious Entertainment.

Setelah dilakukan pemeriksaan, kini Ji Chang Wook tengah menjalani isolasi mandiri dan mendapat perawatan sesuai protokol kesehatan.

Saat divonis terinfeksi virus corona, Ji Chang Wook sendiri tengah terlibat dalam pembuatan drama terbaru berjudul berjudul The Sound of Magic.

Oleh karena itu, baik kru maupun rekan sesama aktor seperti Hwang In Yeop dan Choi Sung Eun yang berperan di drama The Sound of Magic diwajibkan menjalani tes Covid-19.

Selain itu, proses syuting drama yang diadaptasi dari webtoon Annarasumanara ini pun harus ditunda untuk sementara sampai waktu yang belum ditentukan.