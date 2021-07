Waspada! Penderita Obesitas Berisiko 7 Kali Lipat Terpapar Covid-19, Deddy Corbuzier: Kematian...

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah pandemi Covid-19, kesehatan merupakan harta berharga yang begitu banyak dicari banyak orang.

Selain melakukan vaksinasi, menjaga pola hidup sehat dan berat badan seimbang juga menjadi modal utama agar bisa bertahan melawan ancaman virus Covid-19.

Bahkan menurut Deddy Corbuzier, orang dengan berat badan berlebih atau obesitas punya risiko lebih besar untuk terpapar Covid-19.

Deddy Corbuzier pun secara tegas memperingatkan orang-orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas untuk mulai membuka mata.

Selain karena rentan terpapar virus Covid-19, Deddy Corbuzier menyebut kegemukan atau obesitas memicu adanya komorbid.

Bahkan komorbid yang diderita orang dengan berat badan berlebih bisa memperbesar potensi kematian.

“Like me or hate me (suka atau tidak) obesitas berisiko tujuh kali lipat terpapar Covid-19,” kata Deddy Corbuzier seperti dikutip dari Instagram @mastercorbuzier.

Deddy Corbuzier tak membantah bila semua orang bisa terpapar virus Covid-19, namun komorbid dalam tubuh orang yang kegemukan akan menjadi ancaman paling mengerikan.