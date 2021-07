Rose BLACKPINK Dapat Hadiah dari John Mayer, Setelah Nyanyikan Lagu di Variety Show Korea

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu member grup girl band Korea Selatan BLACKPINK, Rose mendapatkan hadiah dari penyanyi legendaris John Mayer.

Rose mendapatkan hadiah dari John Mayer pada Jumat, 16 Juli 2021 yang langsung diunggah oleh instagram pribadinya @roses_are_rosie.

Rose BLACKPINK mengunggah foto sebuah gitar berwarna pink dengan sepucuk catatan kecil yang diduga ditulis oleh John Mayer langsung untuk Rose.

Dalam catatan tersebut bertuliskan “Rose! I should be thanking You! (So thank you)”, yang artinya “Rosé! Aku harus berterima kasih padamu! (jadi terima kasih.)”.

Rose juga mengunggah foto gitar listrik berwarna pink tersebut dengan menuliskan “life is complete,” atau “hidup sudah lengkap,”.

Unggahan Rose lainnya pun memperlihatkan detail dari gitar yang diberikan oleh John Mayer kepada dirinya.

Di belakang gitar tersebut bertuliskan Silver Sky John Mayer beserta tanda tangan mantan kekasih Katy Perry.

