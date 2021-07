Ashanty Membisu, Anang Disebut Bisa Buat Aurel Hermansyah Cerai

PIKIRAN RAKYAT - Di hadapan Ashanty, Psikolog sekaligus Ahli Mikro Ekspresi Poppy Amalia sebut pengalaman Anang Hermansyah bisa saja membuat rumah tangga Aurel Hermansyah hancur berantakan.

Hal itu dikatakan oleh Poppy lantaran Aurel sempat menyaksikan sosok kedua orangtuanya bercerai di masa lampau.

Dari tragedi yang sudah berlalu, tak menutup kemungkinan bila sosok anak akan mengulang kembali perpisahan.

"Sorry to say kalau ada rumah tangga yang berpisah, anaknya akan mengulang perpisahan," ucap Poppy sebagaimana dikutip Pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Ngobrol Asix Kamis, 15 Juli 2021.

Poppy menekankan bila pernyataan itu bukanlah sebuah ramalan melainkan sebatas analisis dari kacamata psikologi.

Pasalnya dikatakan Poppy, saat orangtua berpisah, alam bawah sadar anak akan 'merekam' bagaimana gambaran pernikahan di masa depan.

"Aku nggak ngeramal tapi bisa terjadi kalau dia punya pemikiran bahwa pernikahan akan berpisah," ujar Poppy.