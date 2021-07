Maia Estianty Akhirnya Bongkar Masa Lalunya dengan Mulan Jameela, Cerita yang Tak Banyak Orang Tahu

PIKIRAN RAKYAT - Masa lalu musisi sekaligus mantan istri Ahmad Dhani, Maia Estianty kembali diungkit presenter Boy William.

Sempat sukses dengan Duo Ratu bersama Mulan Jameela, Maia Estianty mengaku ogah kala disinggung terkait hubungan pertemanannya dengan Mulan Jameela.

Apalagi seperti diketahui kini Mulan Jameela telah menikah dan hidup bahagia dengan Ahmad Dhani.

Meski ogah menyinggung hubungan pertemanannya dengan Mulan Jameela, Maia Estianty tak sungkan bongkar cerita masa lalunya dengan Mulan Jameela yang tak banyak orang tahu. Maia Estianty justru memuji profesionalitas istri Ahmad Dhani itu.

Hal ini bermula ketika Maia Estianty ditanya oleh Boy William perihal partner duet yang menurut nya paling profesional.

Baca Juga: Lulusan Golkar Institute Harus Jadi Pemimpin Teknokrat, Airlangga Hartarto: Kesempatan bagi Kader Muda

"Who is the most professional (siapa yang paling profesional, red)," ujar Boy William dikutip dari kanal Youtube Boy William.

Dengan mengurutkan mantan rekan duetnya, Maia Estianty mengganjar Mulan Jameela sebagai orang kedua yang dianggap memiliki jiwa profesional dalam bekerja bersama.

"Mey Chan, Mulan dan yang ketiga baru Pinkan," tutur Maia Estianty.