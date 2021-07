Alfath Fathier Lakukan KDRT Lagi? Nadia Christina: Sudah Ditinggalin, Tinggal Laporin

PIKIRAN RAKYAT - Alfath Faathier mantan pemain klub sepak bola Persija Jakarta yang saat ini bermain untuk klub Liga 2 Persis Solo, tengah menghadapi masalah baru dengan istri barunya Nadia Christina.

Istri Alfath Fathier, Nadia Christina mengunggah tulisannya mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat dirinya terpapar Covid-19.

Sebelumnya Alfath Fathier memang dikabarkan bercerai dari Ratu Rizky Nabila dikarenakan KDRT.

Kali ini Nadia Christina angkat bicara dalam akun instagram story membahas KDRT.

“Sharing dong, kalo istri lagi covid terus malah di-KDRT apa yang kalian lakuin?” tulis Nadia, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @__nadiachristina, Kamus, 8 Juli 2021.

Lalu dirinya mendapat tanggapan dari netizen yang mengatakan bahwa jika sikap kasar di awal tidak akan hilang.

“Kami bener banget, people don’t change, they just reveal who they really are (orang tidak berubah, mereka hanya mengungkapkan siapa mereka sebenarnya),” tulis Nadia.

