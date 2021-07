Anak Shandy Aulia Sering Dapat Komentar Buruk, Sang Artis Beri Pesan Pedas: Just Fokus Pada Hidup Kalian

PIKIRAN RAKYAT - Artis Shandy Aulia baru-baru ini tengah sibuk mengurus perseteruan antara dirinya dengan salah satu netizen, yang menghina anaknya secara tidak langsung.

Kasus Shandy Aulia saat ini tengah ditangani oleh pengacara kondang yaitu Hotman Paris.

Permasalahan Shandy Aulia yaitu mengenai salah satu netizen yang menghina tumbuh kembang anaknya.

Namun dirinya mengatakan bahwa Shandy sebelumnya jarang menanggapi ocehan netizen akan tetapi kali ini berbeda.

Menurutnya, komentar dari netizen tersebut sudah keterlaluan karena mengeluarkan statement mengenai kesehatan anak.

“Awalnya engga, paling respon di Ig story hanya untuk sekedar menjawab this is what happen. Tapi kalo yang ini saya tended dia memang serius, karena yang mengeluarkan statement ini adalah yang sehari-hari berdekatan dengan kesehatan,” ujar Shandy Aulia, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Melaney Ricardo, Senin, 5 Juli 2021.

Penghina anak Shandy tersebut sudah diketahui identitasnya dan bekerja sebagai PNS di bidang kesehatan yaitu perawat.