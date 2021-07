5 Fakta Doni Salmanan, Pria Tajir yang Beri Donasi Rp1 Miliar ke Reza Arap, Pernah Dicibir Jadi Tukang Tipu

PIKIRAN RAKYAT - Nama Doni Salmanan tengah menjadi tranding di Twitter pada Minggu, 4 Juli 2021.

Hal itu tak lain karena Doni Salmanan dengan rela memberikan donasi sebesar Rp1 miliar kepada YouTuber Reza Arap, saat melakukan live streaming.

Dari video yang beredar, Doni telah menyumbang sebesar Rp400 juta, saat Reza baru 15 menit melakukan live streaming.

"I got donated by a guy named Doni Salmanan 400 fucking million rupiah in just 15 minutes stream (Saya disumbangkan oleh seorang pria bernama Doni Salmanan 400 juta rupiah hanya dalam 15 menit streaming)," tulis Reza arap di Twitternya @yourbae, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter.

Baca Juga: Gaduh Soal Masjid Ditutup saat PPKM Darurat, Gus Nadir Ikut Buka Suara: Gak Usah Marah

Doni kemudian menambahkan donasi hingga Rp1 miliar, meski Reza tak sampai 2 jam melakukan streaming.

Tak pelak banyak orang yang merasa penasaran dengan sosok Doni Salmanan ini.

Berikut 5 fakta menarik tentang Doni Salmanan, yang dirangkum Pikiran Rakyat dari berbagai sumber.

Baca Juga: Susu Beruang dan Ivermectin Jadi Rebutan Pasien Corona, Pakar: Tak Berperan Obati Covid-19