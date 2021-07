Jane Shalimar Meninggal Akibat Covid-19, Koleganya Singgung Soal Penanganan Medis yang Lambat

PIKIRAN RAKYAT - Artis sekaligus Politisi Partai Demokrat, Jane Shalimar meninggal dunia, pada, Minggu, 4 Juli 2021, usai berjuang melawan keganasan Covid-19.

Kabar meninggalnya Jane Shalimar akibiat Covid-19 sempat disampaikan koleganya di Partai Demokrat, Syahrial Nasution melalui akun Twitter pribadinya @syahrial_nst.

Dalam unggahannya, Syahrial Nasution yang saat ini menjabat sebagai Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat mengungkap soal lambatnya penanganan medis terhadap koleganya itu.

Sebagai informasi, sebelumnya Jane Shalimar sempat dikabarkan kritis dan menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di Jakarta, pada Kamis, 24 Juni 2021 lalu.

Potret mantan pacar Iko Uwais itu yang sedang terbaring lemas dan menggunakan ventilator pun sempat diunggah oleh pemilik akun Instagram @erickkristama_official, beberapa waktu lalu.

“Mohon doa sahabat semua, untuk pemulihan kami Jane Shalimar yang sedang berupaya mendapatkan perawatan ICCU. Semoga dikuatkan dan bisa pulih kembali. Jane you can make it… We love you,” tulis akun @erickkristama_official, dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Bila melihat jejak karir di politik, wanita kelahiran Jakarta, 2 Juni 1980 silam itu sempat mengikuti sejumlah kontestasi pemilihan umum (pemilu) melalui armada Partai Demokrat.

