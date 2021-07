Tanggapi Kasus Diet 'Abal-abal', Ade Rai: Jangan karena Diet Kualitas Kesehatan Menurun!

PIKIRAN RAKYAT – Mendengar kata diet rasanya sudah tidak asing lagi dengan makna yang terkandung di dalamnya, yakni sebuah usaha untuk menurunkan berat badan.

Belum lama ini, Binaragawan tersohor Ade Rai mengingatkan setiap orang yang ingin berdiet agar tidak menganggu kesehatan tubuh, apalagi pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

Ade Rai mengatakan, bahwa diet akan berhasil jika orang yang berdiet menjalaninya dengan bahagia.

"Menurut saya, segala sesuatunya we have to keep it simple, sederhana aja yang gampang. Tapi yang penting rambu-rambunya tepat," ujarnya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Saipul Jamil Tak Kuasa Menahan Air Mata, Kliennya Gagal Bebas Penjara?

Ia juga menyebut bahwa diet yang baik itu adalah yang mementingkan asupan makanan bergizi untuk kesehatan.

"Jangan gara-gara diet, kualitas kesehatan kita jadi menurun, kan enggak mau," tuturnya.

Melihat fenomena diet yang bergulir saat ini, Ade Rai melihat kebanyakan orang memilih makanan yang tidak memberikan manfaat baik untuk kualitas kesehatan tubuhnya, yang justru memperburuk kondisi kesehatan.

"Kenapa hari ini tidak pria tidak wanita, tidak tua tidak muda, apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya bukan memberikan kesehatan dan kelangsingan, tapi justru malah memberikan kesakitan dan kegemukan," ucap Ade Rai.