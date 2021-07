Viral Lagu Welcome to Indonesia, Sindir Kekurangan Negara?

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini, beredar lagu dan video yang diawali dengan Welcome to Indonesia, membuat geger dunia maya.

Dalam lagu tersebut mengatakan beberapa kejadian yang mungkin dialami beberapa orang saat tinggal di Indonesia.

Salah satu akun Instagram yang mengunggah lagu tersebut adalah @icanaysha.

Berikut lirik yang terdapat dalam lagu Welcome to Indonesia yang cukup viral.

“Welcome to Indonesia, nak jalan-jalan ya. Kalau mau renang pakai baju pocong saja. Agama apa, jangan bertingkah, kalau nanti bertingkah kau masuk penjara."

"Welcome to Indonesia prestasi banyak ya, sudah buang saja itu tiada guna. Lu mau kaya lihat Denise Chariesta, lu bakal kaya raya se-Indonesia,” sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instgram @icanaysha, Kamis 1 Juli 2021.

Tak hanya itu, lagu Welcome to Indonesiapun memiliki banyak versi. Berikut salah satu lagu Welcome to Indonesia yang viral di media sosial.