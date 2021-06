Aria Baron Mantan Gitaris GIGI Meninggal Dunia, Sang Kakak: Adikku Telah Pergi

PIKIRAN RAKYAT - Aria Baron, mantan gitaris grup band GIGI dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 29 Juni 2021.

Kepergian Aria Baron itu dikabarkan oleh pengamat musik, Adib Hidayat melalui akun Twitter miliknya.

"Ya Allah barusan Kang @MothThomas dari @GIGI_Band telepon saya sambil nangis' Maafin Abah Baron ya dia sudah pergi. Kakaknya barusan kasih kabar'. Alfatihah Kang Baron,"cuit Adib Hidayat, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Twitter @AdibHidayat, Selasa, 29 Juni 2021.

Kakak Aria Baron pun turut menggungah foto kebersamaan dengan almarhum.

Sang kakak mengumumkan kabar kepergian adiknya Aria Baron dalam Instagram @mawarsari.

"Inna lillahi wa inna illaihi rojiun. Baron adikku telah pergi," tulis Mawarsari Ariono Suprayogi.

Sementara itu, Musikus Aksan Sjuman juga mengungkapkan rasa kehilangannya sembari memajang foto Aria Baron.

"Terlalu menyedihkan semua ini, thank u Baron for everything u have done," tulis @aksansjuman.