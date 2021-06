Omongan Nindy Ayunda yang Membuat Olla Ramlan Marah Terkuak, Jelita: Jelas, Detail

PIKIRAN RAKYAT - Perseteruan antara dua pesohor Nindy Ayunda dan Olla Ramlan saat ini masih belum berakhir.

Saat menjadi bintang tamu di acara Kopi Viral, Olla Ramlan mengatakan bahwa dirinya dan Nindy tidak ada apa-apa.

“Ya memang sebenarnya gak ada apa-apa, ya mungkin dia entah lagi keceplosan atau lagi iseng aja ngomongin saya,” ujar Olla Ramlan, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Trans TV Official, Senin, 28 Juni 2021.

Tak hanya itu, Olla Ramlan juga sudah mulai menghubungi Nindy Ayunda perihal masalah yang dialami.

Namun, Olla mengatakan masih banyak masalah yang lebih penting dibandingkan masalah yang saat ini dialami dengan Nindy.

“Chat aja sih dia bilang mau ngomong mau ngobrol, tapi at the moment saya juga have many problem yah yang belum kelar-kelar juga. Jadi saya pikir kasarnya ini ga penting lah masih banyak problem yang lebih besar,” ujar Olla.

Seperti yang diketahui bahwa Olla mengetahui bahwa dirinya dibicarakan oleh Nindy melalui rekaman suara.

Dia mengaku bahwa mengetahui hal tersebut dari dua orang yang berbeda.