Gary Iskak Diperbolehkan Pulang Usai Jalani Perawatan, Sang Istri: Welcome Home

PIKIRAN RAKYAT – Aktor Gary Iskak beberapa waktu lalu dikabarkan tengah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta.

Gary Iskak harus terbaring di bangsal rumah sakit lantaran menderita penyakit yang menyerang hati.

Kendati demikian, sang istri yakni Richa Iskak hari ini pada Jumat 25 Juni 2021 mengabarkan bahwa sang suami sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

Richa mengunggah sebuah foto dari Gary Iskak yang tengah duduk di kursi roda, dan terlihat berada di depan Rumah Sakit Pertamina.

Richa Iskak mengungkapkan kebahagiaannya, dan merasa sangat bersyukur karena sang suami sudah diperbolehkan pulang ke rumah.

Meski sudah dibolehkan kembali ke istananya untuk berkumpul dengan keluarganya, Gary Iskak ternyata masih harus diberi pengawasan yang lebih ketat.

"Alhamdulillah welcome home, thank you so much teman-teman semua atas doa untuk suami. Sudah boleh pulang dan berobat jalan dengan tentunya penjagaan kesehatan yang sangat extra," tulis Richa Iskak.

Tak hanya itu, Richa Iskak juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang telah memberikan doa serta dukungan kepada keluarganya yang tengah ditimpa cobaan itu.