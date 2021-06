Steven Nugraha, Vokalis Band Steven And Coconut Treez Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Vokalis band Steven And Coconut Treez, Steven Nugraha Kaligis meninggal dunia. Kabar ini disiarkan oleh akun resmi band beraliran reggea tersebut.

"Innalillahi wa'innailaihi roji'un. Telah berpulang saudara kami Steven N. Kaligis (Tepeng) pada hari Selasa, 22 Juni 2021 pukul 07.30 WIB," tulis akun instagram @stevenandcoconuttreez, Selasa, 22 Juni 2021.

Tidak dijelaskan perihal penyebab meninggalnya penyanyi yang kerap disapa Tepeng itu.

"Semoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT, dilapangkan dan diterangi kuburnya serta segala kekhilafan almarhum diampuni Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya Robbal Alamin. Keluarga besar Coconuttreez," tulis dalam caption.

Baca Juga: Penjualan Mobilio di Stop di Filipina, Bagaimana di Indonesia?

Band Steven And Coconut Treez meramaikan kancah musik Tanah Air di awal tahun 2000-an. Band ini mengusung aliran musik reggae dengan sederet lagu hits. Seperti lagu Welcome To My Paradise yang ada di album The Other Side (2005).

View this post on Instagram A post shared by Steven & Coconuttreez (@stevenandcoconuttreez)

Lagu ini membawa Steven And Coconut Treez dikenal publik tanah air. Sementara Steven dengan ciri khas rambut gimbalnya menjadi ikon dari grup band tersebut.

Steven merupakan pria kelahiran Pekan Baru pada 3 Januari 1945.