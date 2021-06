Kalina Ocktaranny Belum Pulang ke Rumah, Vicky Prasetyo Berulah Lagi?

PIKIRAN RAKYAT - Belakangan ini kehidupan rumah tangga Kalina Ocktaranny bersama Vicky Prasetyo kerap menjadi sorotan publik.

Bagaimana tidak, Kalina terciduk angkat kaki dari rumah di usia pernikahan mereka yang baru seumur jagung.

Belum lagi drama Vicky Prasetyo yang sempat meninggalkan Kalina di lobi hotel pukul 1 malam.

Kendati demikian kabarnya Vicky sudah berusaha untuk menjemput Kalina Ocktaranny di kediaman Mama Een dengan ditemani Ustaz Zacky Mirza.

"Bismillahirahmanirrahim, alhamdulillah sudah selesai syutingnya jadi langsung ke Ciputat ke rumah Mama Een. Galdiator akan datang, you never walk alone," ucap Vicky Prasetyo sebagaimana dikutip dari akun Instagram Vickyprasetyo777 pada 15 Juni 2021.

Usai berita 'rujuk' itu tersebar, kini Kalina Ocktarnny kembali membongkar fakta mengejutkan soal rumah tangganya.

Meski Vicky telah bertandang ke rumah orangtua Kalina, saat ini mantan Deddy Corbuzier itu ternyata belum pulang ke kediaman sang suami.

Hal itu diungkap oleh Kalina Ocktaranny saat berbincang dengan Ashanty di kanal YouTube The Hermansyah A6 pada 21 Juni 2021.