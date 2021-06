Richa Iskak Beri Semangat agar Gary Iskak Cepat Sembuh: Kami Semua Sayang Ayah, Cinta Ayah, Ayah Semangat

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Gary Iskak dikabarkan tengah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta sejak beberapa waktu lalu.

Gary Iskak dirawat di rumah sakit disebabkan menderita penyakit yang menyerang hati.

Hal ini membuat sang Istri, Richa Iskak dan anak-anaknya merindukan sang suami dan mendoakan agar bisa sehat kembali.

Richa Iskak memberi semangat lewat akun instagramnya dengan mengunggah foto bersama Gary Iskak bersama anak-anaknya.

“Hey, kamu semangat ya! You can do it! Ayah pasti bisa kamu yang selalu bilang, 'Bunda pasti bisa jangan nyerah bun'. We love you, ayah!,” tulis Richa, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @richaiskak, Sabtu 19 Juni 2021.

Selain itu, Richa juga memberi pesan agar Gary Iskak harus sehat kembali seperti sedia kala.

“Dear Ayah tercinta @iskak_gary, Kami semua sayang ayah, cinta ayah. Ayah yang semangat ya! Harus sehat lagi. Jangan bandel kalau dibilangin sama bunda. Cik geura nurut atuh dikasih tahu teh, karena sayang kan sama ayah atuhlah,” tulis Richa.

Richa juga menagih janji Gary untuk menonton film Fast and Furious 9 bersama anak-anaknya.