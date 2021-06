Isolasi Mandiri Hari Ke-6, BCL: Covid-19 Membuat Mentalku Down  

PIKIRAN RAKYAT - Artis sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL dinyatakan positif beberapa waktu lalu.

Saat ini, Bunga Citra Lestari sedang menjalani isolasi mandiri bersama teman-temannya.

Wanita yang akrab disapa BCL ini juga membagikan momen saat isolasi mandiri melalui Instagram pribadi miliknya mengenai keadaannya.

BCL menyebutkan bahwa Covid-19 tidak hanya menimbulkan gejala penyakit secara fisik, namun juga menjatuhkan keteguhan mentalnya.

“Today I want to share a little bit about how I feel... Ternyata ga hanya menimbulkan gejala-gejala yang bersifat fisik, Covid-19 juga membuat mentalku down,” tulis Bunga Citra Lestari, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @bclsinclair, Sabtu 19 Juni 2021.

Walaupun tengah menjalani isolasi mandiri beraama 4 orang sahabatnya, BCL tetap merasa mentalnya semakin jatuh tersungkur.

Istri dari almarhum Ashraf Sinclair ini juga mengatakan bahwa hal terberat baginya dari isolasi mandiri adalah berpisah dengan anaknya, Noah.