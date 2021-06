Gary Iskak Terbaring di RSPP, Keluarga Kabarkan Kondisi Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Gary Iskak dikabarkan menderita penyakit yang menyerang hati dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Menurut keluarga Gary Iskak, aktor berusia 47 tahun itu tengah terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta.

Terakhir, foto Gary Iskak pemeran di sinetron Kun Anta 2 itu, ditunjukkan bertubuh kurus kering.

Menempel di wajah dan juga tangannya, selang-selang yang menunjang perawatannya.

Keluarga yang mengabarkan kondisi terkini Gary Iskak yakni sang istri Richa Novisha.

“He's getting better, sedang ditangani dengan baik. Terima kasih atas doa dan perhatian nya untuk suami. Thank you so much. Love you guys,” katanya, dikutip Pikiran-rakyat.com, Sabtu, 19 Juni 2021.

Diberondong berbagai ucapan duka cita dan pertanyaan, Richa Novisha melalui akun Instagram-nya juga memohon maaf tidak dapat membalas satu per satu pesan.

Sementara itu, adik Gary Iskak, Khiva juga mengabarkan sang kakak sudah menjalani pemeriksaan dan sampelnya diteliti di laboratorium.