Rossa Sebut Selalu Pikirkan Afgan, Berteriak Kaget Saat Boy William Sodorkan Pertanyaan Sensitif

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Rossa dan Afgan Syahreza diketahui memiliki kedekatan yang cukup intens.

Dalam beberapa acara, Afgan dan Rossa sering terlihat bersama dan sering mengunggah foto kebersamaan mereka di media sosial.

Selain itu dalam YouTube Boy William, Boy menanyakan mengenai pada saat apa Rossa memikirkan Afgan.

“Saya Rossa dan saya selalu inget Afgan ketika saya lagi?,” ujar Boy William, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Boy William, Kamis, 17 Juni 2021.

Wanita kelahiran 9 Oktober 1978 ini pun menjawab selalu memikirkan Afgan.

“I always think of him,” ujar Rossa.

Tak hanya itu, Boy juga menanyakan apakah Afgan pencium yang baik atau memeluk Rossa dengan baik.

Pertanyaan ini pun sontak membuat Rossa kaget dan berteriak malu.