Marshanda Sebut Orang Viral dan Naik Daun Jangan Merasa Spesial, Sindir Siapa?

PIKIRAN RAKYAT - Marshanda salah satu aktris sinetron sekaligus penyanyi hingga bintang iklan yang sudah lama terjun di dunia entertainment.

Memiliki nama asli Andriani Marshanda, wanita kelahiran 1989 ini memulai kariernya di dunia entertainment sejak tahun 2002.

Marshanda dibilang cukup muda saat memulai kariernya di dunia sinetron hingga tarik suara.

Namun artis yang dikenal dalam sinetron Bidadari ini mengungkapkan pendapatnya mengenai seorang publik figur yang namanya sedang naik di media sosial.

Marshanda menyebutkan jika sedang viral atau sukses tentunya menjadi tantangan dalam lingkungan.

“Saat lo lagi viral, saat lo lagi sukses jadi berita di mana-mana, saat jumlah followers lo naik pesat, coba deh resapin pemikiran seperti ini: “I am not the center of the world. Walaupun kelihatannya banyak yang memperhatikan gue, di moment ini gue memilih fokus sama hal lain. Not everything is about me. Gue tidak lebih penting dari orang lain,” tulis Marshanda, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @marshanda99, Kamis, 17 Juni 2021.

“Jangan menuntut perlakuan spesial, dan jangan juga merasa lebih spesial. Tantangan menjadi seorang publik figur adalah gimana untuk tetap selfless di lingkungan yang mendukung lo untuk jadi self centered. Gimana tetap merasa sama dengan yang lain dalam lingkungan yang mendukung lo untuk merasa beda sendiri,” tulisnya.

