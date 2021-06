Murka Disebut Bugil dan Singgung Dosa Orangtuanya, Tamara Bleszynski: Ku Gampar Kamu!

PIKIRAN RAKYAT – Memutuskan untuk berkecimpung di dunia hiburan dan menjadi selebriti memanglah bukan hal yang mudah.

Berbagai sisi kehidupan selalu menjadi sorotan dan dikulik untuk dijadikan buah bibir, bahkan isu-isu miring pun tak jarang menghampiri kehidupan selebriti.

Seperti hal yang baru-baru ini menimpa selebriti papan atas Tanah Air, yakni Tamara Bleszynski.

Artis yang kini berusia 46 tahun itu mendapatkan kejadian tak menyenangkan, lantaran mendapatkan komentar yang mengundang amarahnya.

Baca Juga: Sempat Jadi Tukang Kebun di Keluarga Tamara Bleszynski, Ayah Lesty Kejora: Masa Lalu Saya

Bagaimana tidak? Tamara Bleszynski disebut 'bugil' usai mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya tengah bersantai di tepi kolam renang.

“Suka suka lu deh mbak dosa juga lu tanggung sendiri... mo make baju renang kek mo bugil keh up to you...," tulis salah satu netizen yang mengomentari unggahannya.

Tak hanya disebut bugil, netizen itu juga menyeret-nyeretterkait dosa yang akan ditanggung oleh kedua orang tua Tamara Bleszynski.

“toh lu juga nanti yang nanggung siksa nya ama orang tua lu juga bakal kena pertanggung jawaban di akhirat kelak,” sambung netizen itu.