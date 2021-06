Setelah Dua Anak Zaskia Mecca, Haykal Kamil Umumkan Positif Corona dengan Gejala Berat

PIKIRAN RAKYAT - Adik Zaskia Adya Mecca, Haykal Kamil mengumumkan bahwa dirinya dinyatakan positif corona.

Kabar dirinya positif corona diumumkan Haykal Kamil melalui akun Instagram miliknya, ia mengunggah potret selfie mengenakan masker.

Haykal Kamil mengatakan bahwa ia sudah mendapat gejala Covid-19 selama sebelas hari, namun ia baru dinyatakan positif corona pekan lalu.

Meski dinyatakan positif corona, kondisi Haykal Kamil kini berangsur pulih dan diizinkan melakukan isolasi mandiri.

Baca Juga: Gubernur Minta Libur Idul Adha Ditiadakan, Termasuk Sekolah Tatap Muka Ditunda Karena Lonjakan Kasus Corona

"It's been while, mau menginformasikan bahwa gue positif Covid-19. Kondisi saat ini Alhamdulillah stabil, jadi isolasi mandiri, sudah bergejala dari sebelas hari lalu, tapi baru dapat kepastian senin minggu lalu," tulis Haykal Kamil.

Haykal Kamil mengaku jika dirinya mempunyai riwayat komorbid asma sehingga gejala Covid-19 yang dirasakan olehnya cukup membuatnya merasa parah.

"Dengan punya riwayat asma, awalnya sesak nafas cukup parah namun sembuh seiring berjalan waktu. Sampai sekarang masih anosmia, jadi makan apa pun masih hambar," tulis Haykal Kamil dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @haykalkamil pada Selasa 15 Juni 2021.

Lebih lanjut, Haykal Kamis menyisipkan pesan agar masyarakat tetap menjaga kesehatan sehingga terhindar dari virus corona Covid-19.