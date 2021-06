Joko Anwar Bongkar Momen Bugil ke Minimarket Demi Janji, Vincent: Kalau Sekarang Jadi Kasus Berbuntut Hukum

PIKIRAN RAKYAT - Untuk pertama kalinya, Joko Anwar, sutradara kenamaan Indonesia, membongkar kisah malu selama hidupnya untuk pertama kali.

Sempat menjadi trending di twitter bahkan hingga di retweet aktor dan musisi kawakan, Johnny Deep, Joko Anwar sebut momen malu itu sebagai pembuktian dirinya kala itu.

Jejak digital aksi nekat yang Joko Anwar lakukan pada 2009 itu ternyata hingga kini masih tersimpan rapi.

Masih ada jejak digital foto saat Joko Anwar nekat bugil berbelanja ke salah satu minimarket demi memenuhi janjinya walau hal itu diakui Joko Anwar sangatlah berat.

"Itu kejadian zaman-zaman gua insomnia, zaman-zaman gua banyak protes ke politikus lantara banyak janji-janji kampanye mereka yang tidak ditepati," tandas Joko Anwar saat berbincang dengan Vincet dan Desta di YouTuber Chanel Vindes yang diunggah 12 Juni 2021 kemarin.

"(Tahun, red) 2009," ungkap Joko Anwar menjawab pertanyaan Vincent soal kapan kejadian paling memalukan itu terjadi.

Baca Juga: Tolak Kalina Pulang, Vicky Prasetyo Tinggalkan Begitu Saja Istrinya di Lobi Hotel Pukul 1 Malam

Joko Anwar mengaku kejadian itu bermula dari tindakan konyol dia mengunggah ungkapan soal 3000 folower.

"If I got my 3000th follower today, I'll go into a Circle K naked. (Jika saya mendapatkan 3000 folower hari ini, saya akan bugil ke Circle K)," tulis Joko Anwar di Twitternya itu.