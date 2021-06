Rizky Billar dan Lesti Kejora Lamaran, Kucing 'Naruto' Justru Curi Perhatian

PIKIRAN RAKYAT - Momen bahagia tengah dirasakan oleh pasangan selebritis, Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Pasalnya tepat hari ini Minggu 13 Juli 2021, Rizky Billar resmi melamar sang kekasih hati, Lesti Kejora di Gedong Putih, Lembang Jawa Barat.

Penggemar juga berkesempatan untuk menyaksikan prosesi lamaran Rizky Billar dan Lesti Kejora melalui link live streaming yang telah dimuat Pikiran-Rakyat.com dalam artikel sebelumnya.

Sementara itu, beberapa jam pra acara dimulai, Rizky Billar memamerkan foto Naruto, kucing kesayangannya yang ikut hadir dalam perhelatan istimewa tersebut.

Dalam unggahan di akun Instagram @rizkybillar, kucing Billar yang berwarna oranye putih tampak mengenakan busana rapi bak orang yang akan pergi kondangan.

Kucing Naruto yang sering dipanggil Uto itu terlihat menggunakan batik berwarna coklat lengkap dengan kacamata hitam yang terpasang di matanya.

Tampilan Uto semakin menggemaskan lantaran lidahnya menjulur seolah meledek penggemar yang tak bisa menyaksikan secara langsung prosesi lamaran Rizky Billar.

"Weeek gue liat langsung prosesi lamaran (emoji), tapi its okay its okay..kalian nonton TV ajh di Indosiar ya," tutur keterangan yang tersemat di foto kucing Billar.