Maudy Ayunda Raih S2 di Stanford University, Kebaya Cantik Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Artis sekaligus penyanyi Maudy Ayunda baru saja lulus dalam program Magister atau S2 di Stanford University.

Maudy Ayunda berhasil memiliki gelar Administrasi Bisnis dan Bidang Pendidikan di kampus yang bergengsi di dunia.

Tak hanya itu nama Maudy Ayunda saat ini sudah memiliki 3 gelar yaitu menjadi Ayunda Faza Maudy B.A., M.A., M.B.A.

Dirinya mengunggah foto kelulusan dalam akun Instagram pribadinya @maudyayunda.

Baca Juga: Masih Ada Kesempatan, Jangan Lewatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Lima Provinsi Ini

“I’ve graduated! Two years really flew by. Words can’t describe how much I’ve learned from this experience, especially as it was colored by such unique and unexpected challenges,” tulis Maudy Ayunda, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instgram @maudyayunda, Rabu, 9 Juni 2021.

Namun kelulusannya ini terlihat berbeda karena dirinya mengenakan baju kebaya yang cantik khas Indonesia.

Wanita kelahiran 1994 tersebut mengenakan kebaya merah hasil karya dari desainer Didiet Maulana.

Kebaya yang digunakan oleh Maudy Ayunda tersebut adalah kebaya Kutubaru khas daerah Jawa Tengah.