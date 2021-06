Drama Korea The Penthouse dan Mouse Hadir di Vision+

PIKIRAN RAKYAT - Demam drama Korea atau drakor memang sedang melanda dunia.

Tak heran jika beragam kisah hadir untuk menemui penonton di rumah.

Pada Juni 2021 aplikasi streaming Vision+ menghadirkan sejumlah drakor dalam format video on demand.

Salah satu yang akan hadir adalah The Penthouse season 1 dan 2.

Diperankan Lee Ji Ah dan Kim So Yeon, drama ini menceritakan tentang kisah para orang kaya di sebuah apartemen Hera Palace yang berusaha untuk membalaskan dendam satu sama lain serta berlomba untuk berebut kekuasaan.

Drama The Penthouse yang kini baru memasuki season 3 banyak membahas tentang keserakahan, rasa iri serta dengki yang dimiliki manusia.

Selanjutnya ada The Legend of The Blue Sea, drama yang mempertemukan dua aktor dan aktris Korea Selatan dalam jajaran bayaran tertinggi, yaitu Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun.

