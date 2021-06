Kalina Ocktaranny Dianggap Terlalu Baper, Vicky Prasetyo: Enggak Boleh Menikmati Keindahan?

PIKIRAN RAKYAT - Gonjang-ganjing pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny masih terus berlangsung.

Kedapatan tak lagi tinggal satu atap, rumor keretakan rumah tangga pun terus menghantui masa depan pernikahan Kalina Ocktaranny dan Vicky Prasetyo.

Tak hanya ketahuan pergi dari rumah, Kalina Ocktaranny juga disebut-sebut sedang dilanda cemburu buta usai Vicky Prasetyo dikabarkan dekat dengan wanita lain berinisial A yang berprofesi seorang model.

Menanggapi kabar masa depan rumah tangganya dengan Kalina Ocktaranny, Vicky Prasetyo akhirnya buka suara.

Menurut Vicky Prasetyo, sudah sewajarnya dalam mengarungi rumah tangga pasti selalu diwarnai konflik maupun kebahagiaan.

Seperti dalam kisah pernikahannya kali ini, Vicky Prasetyo mengkompromi sikap Kalina Ocktaranny sebagai bumbu pernikahan.

"Sebenarnya kalau pernikahan kan menyatukan dua kepala, pasti lah dalam prosesnya ada up and down," ungkap Vicky Prasetyo seperti dikutip dari kanal YouTube Dapur Bincang Online.

Dia pun tak menampik soal kabar Kalina Ocktaranny yang pamit meninggalkan rumah dan memutuskan untuk tak lagi tinggal satu atap.