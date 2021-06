Atta Halilintar Geram TikToker Buat VT Bergambar Ibunya, Komentar Reza Arap ‘Cuma Reaksi Meme’ Hilang

PIKIRAN RAKYAT - YouTuber senior Reza Oktovian atau dikenal juga sebagai Reza Arap turut menanggapi viralnya video yang membuat Atta Halilintar geram baru-baru ini.

Atta Halilintar marah besar mendapati gambar ibunya menjadi materi video TikTok (VT), sehingga ia menilai video tersebut tak layak menjadikan foto ibunya sebagai candaan.

Pada video viral bersurasi 12 detik itu, akun @ballibong mengunggah kompilasi foto.

Alhasil, YouTuber berpenghasilan miliaran rupiah ini ngamuk di Instagram.

Reza Arap pun menanggapinya melalui Instagram Atta Halilintar, 6 jam setelah kekesalan sang anak sulung 11 bersaudara itu disampaikan lewat unggahan ulang video @ballibong.

Reza menyebutkan bahwa kontennya hanya bereaksi atas meme yang beredar di Twitter semata.

“It’s a meme. he only react to a meme that posted on twitter,” kata Reza dalam komentarnya.

