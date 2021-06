Tanpa Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny dan Deddy Corbuzier Kompak Rayakan Ulang Tahun Azka

PIKIRAN RAKYAT - Azka Corbuzier, putra sematawayang Kalina Ocktaranny dan Deddy Corbuzier baru saja berulang tahun yang ke-15 pada Jumat 4 Juni 2021.

Meski sudah tak tinggal serumah, Kalina Ocktaranny tetap menghabiskan waktu dan merayakan hari ulang tahun Azka dengan cara mendatangi kediaman Deddy Corbuzier.

Melalui akun Instagram miliknya, Kalina Ocktaranny terlihat menghabiskan detik-detik ulang tahun Azka Corbuzier.

"My handsome boy, turning fiveteen ready to blow the candle, i love you," ucap Kalina dalam video yang diunggah ke akun Instagram @kalinaocktaranny pada Jumat 4 Juni 2021.

Baca Juga: Anak Bongkar Perlakuan Aa Gym kepada Teh Ninih: Waktu 15 Tahun Belum Cukup Menyiksamu

Dalam pertemuannya itu, Kalina mengatakan bahwa ia sempat berbincang soal rencana kuliah Azka Corbuzier.

"Cerita tentang mau kuliah di mana nanti, mau ambil apa dan kaget apa yang dia pilih, Mama cuma bisa bilang WOW!," tulis Kalina.

Di unggahan lain, Kalina membagikan video saat Azka sudah mulai menolak untuk dicium dengan alasan karena malu sudah beranjak dewasa.

"Rasanya baru kemarin Mama ciumin kamu. Sekarang udah susah Mama ciumin. Rasanya baru kemarin Mama gendong kamu. Sekarang kamu yang gendong Mama," tulis Kalina lagi.