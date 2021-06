Iis Dahlia Lagi-Lagi Semprot Pasha Ungu: Emang Dia Sok Baik, Gak Ngerti Aku

PIKIRAN RAKYAT - Pedangdut Iis Dahlia kembali beradu argumen dengan Pasha Ungu.

Kali ini Iis Dahlia mengklaim Pasha Ungu sengaja tak mengajaknya berjoget.

"Sekarang gini ya, semua orang di panggil gua ga dipanggil yakan. Semua orang diajak joget, gua terakhir pas udah kelar. Coba gimana coba," ujarnya.

Kemarahan Iis Dahlia kemudian memuncak dan menyatakan bahwa Pasha Ungu hanya bertidak sok baik.

"Emang dianya mau so so baik. Udah kelar so baik. Udah main ke rumah gue padahal tapi kalo di acara gitu lagi, gua ga ngerti ama hidupnya dia," katanya melanjutkan.

Menanggapi Iis Dahlia yang dilahap emosi, Pasha Ungu meminta pedangdut tersebut untuk tenang.

Bahkan istri Pasha Ungu membawakannya kue ke atas panggung untuk Iis Dahlia.

Pasha Ungu lantas mengungkapkan dirinya tak mengerti mengapa Iis Dahlia memarahinya.