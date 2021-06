Donna Agnesia Beri Mobil Mewah untuk Suami, Darius Sinathrya: di Balik Ini Ada Beban Besar

PIKIRAN RAKYAT - Darius Sinathrya dan Donna Agnesia dikenal sebagai pasangan yang harmonis.

Keduanya kerap memperlihatkan kebersamaannya di berbagai kesempatan. Seperti baru-baru ini ketika Darius mengunggah foto bersama sang istri di samping sebuah mobil.

Rupanya Darius mendapat sebuah kado mobil mewah dari Donna. Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram @darius_sinathrya pada Rabu, 2 Juni 2021 kemarin.

"Thank you so much pacarku @dagnesia punya pacar baik banget kadang suka bingung," tulis Darius sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Baca Juga: Baru Tahu Sifat Tersembunyi Aurel Hermansyah, Atta Halilintar Ternyata Sering Menangis Sendirian?

Lebih lanjut Darius mengaku bingung bagaimana cra untuk membalas kebaikan istrinya.

Di sisi lain, sang aktor mengungkapkan bahwa ada beban tersendiri ketika ia mendapat hadiah mobil mewah.

"Bingung gimana balas semua kebaikannya. Sejujurnya di balik kado spesial ini, ada beban besar guys," sambungnya.

"Beban gimana caranya gak jadi sering-sering pamit motoran, ngeri ditarik lagi kadonya," tambah Darius.