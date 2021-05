Ungkap Jumlah Dokter yang Mengobatinya di Turki, Ashanty: Bismillah

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini, dikabarkan kondisi kesehatan Ashanty mulai menurun karena mengidap penyakit autoimun yang tak kunjung sembuh.

Ashanty pun dan keluarga memutuskan untuk berangkat ke Turki untuk proses penyembuhannya itu.

Namun, setelah berbulan-bulan berjibaku dengan autoimun, usahanya untuk berobat tak selalu berjalan mulus.

Ashanty pun harus tertahan di Dubai karena negara tujuannya masih menerapkan lockdown. Selama transit di Dubai, Ashanty harus tetap sabar menahan segala gejala yang timbul pada tubuhnya dengan mengonsumsi obat-obatan.

Baca Juga: Kerap Kena Nyinyir Karena Cerita Berbelit, Ikatan Cinta Sindir Balik Netizen

Meski begitu, Ashanty pun akhirnya akan tetap melanjutkan pengobatannya di salah satu rumah sakit terbaik di Istanbul Turki.

Melalui kanal YouTube The Hermansyah A6, Ashanty ditemani dengan Anang Hermansyah dan Azriel itu pun bergegas ke rumah sakit tersebut.

“Alhamdulillah sudah sampai mau istirahat dan mau ke rumah sakit Acibadem, doain semoga pengobatannya lancar dan memang bagus. Karena katanya ini one of the best dokter di Istanbul,” kata Ashanty.

Baca Juga: Pernyataannya kepada Media Israel Timbulkan Kegaduhan, Petinggi PBB Akhirnya Minta Maaf