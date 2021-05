Serial Dokumenter The Waves, Perjalanan Subkultur Fashion di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Dunia fashion hadir dinamis dengan beragam tren dari generasi ke generasi.

Selama sekitar dua dekade, global youth culture menjadi pengaruh besar terhadap perkembangan fashion di Indonesia

Perkembangan kultur fashion di Indonesia dirangkum dalam serial dokumenter (docuseries) The Waves yang tayang mulai Jumat, 28 Mei 2021 di aplikasi streaming Vision+.

Dikemas dalam enam episode, The Waves menceritakan perjalanan brand sub-kultur asli Indonesia yang terbagi dalam beberapa gelombang.

Serial dokumenter ini akan mengupas tuntas mengenai tren fashion dan perjalanannya di Indonesia mulai dari The Distro Wave, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, dan Local Pride Second Wave.

Semua gelombang tersebut diceritakan melalui sudut pandang para narasumber yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan tren fashion dan brand lokal Indonesia, sebut saja Dendy Darman, Eddie Brokoli, Max Suriaganda, Direz, Anton Wirjono, dan dr. Tirta.

Anton Wirjono yang merupakan founder The Goods Dept. mengatakan, kolaborasi adalah salah satu add the core value yang penting.

