Kaget Ditelpon Ganjar Pranowo, Andre Taulany: Kirain Diajakin Jadi Wakil

PIKIRAN RAKYAT - Komedian Andre Taulany mengaku terkejut mendapat panggilan telpon dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar kemarin tiba-tiba telepon, mau mampir ke rumah saya. Saya kaget, ada apa nih tiba-tiba gitu kan," kata Andre Taulany, dikutip dari YouTube Taulany TV, Rabu, 27 Mei 2021.

Andre mengaku dirinya sudah mengira-ngira akan diajak berkoalisi menjadi wakil Ganjar Pranowo.

"Saya pikir bapak ke sini mau ngajak saya jadi wakil,” sambung Andre sambil tertawa terbahak-bahak.

Menanggapi guyonan Andre, Ganjar lantas mengatakan tujuannya mengunjungi mantan vokalis Stinky tersebut untuk membeli baju muslim.

Andre bahkan secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo menjadi orang nomor satu di Indonesia.

“Tapi ya Pak ya, by the way nih Pak, saya ngeliat kan kayaknya kalau Pak Ganjar nanti jadi presiden, saya akan nyoblos yang pertama,” katanya.

Mendengar hal tersebut, Ganjar langsung mengalihkan pembicaraan karena tak ingin salah menjawab dan memicu kegaduhan.