Dukung Palestina, Hadid Bersaudari dan Dua Lipa Diserang Iklan NYT

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Dua Lipa tak kuasa menahan amarah saat sebuah iklan di New York Times menyudutkan dirinya dan Hadid bersaudari, Gigi Hadid dan Bella Hadid.

Iklan di New York Times ini didapat dari kelompok yang bernama 'The World Value Network', menyeret dan mengaitkan Dua Lipa beserta Gigi dan Bella Hadid dengan Hamas usai ketiganya memberikan dukungan pada Palestina.

Dalam iklannya tersebut Dua Lipa, Bella Hadid dan Gigi Hadid dituding menjadi artis anti-Semit.

"Bella, Gigi dan Dua, Hamas menyerukan Holocaust kedua. PERHATIKAN MEREKA SEKARANG," tulis judul iklan di surat kabar New York Times.

Selebriti papan atas internasional, Dua Lipa, Gigi Hadid, dan Bella Hadid muncul pada iklan New York Times dan dikaitkan dengan Hamas. Twitter/matthewduchesne

"Bella, Gigi dan Dua harus menyadari bahwa 6 juta orang Yahudi dimusnahkan dalam Holocaust hanya 75 tahun yang lalu dan piagam genosida Hamas secara terbuka menyerukan pembunuhan orang Yahudi," katanya.

Geram dengan kampanye iklan tersebut, Dua Lipa menyebutkan dirinya melakukan hal tersebut karena percaya setiap manusia memiliki hak hidup termasuk orang-orang di Palestina.

"Aku mengambil langkah ini karena aku percaya semua orang, Yahudi, Muslim, dan Kristen punya hak untuk hidup dengan damai sebagai masyarakat di negara yang mereka pilih.