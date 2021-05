Akui Derita Gangguan Psikotik, Lady Gaga Ungkapkan Masa Lampaunya

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat (AS), Lady Gaga membuat pengakuan yang mengejutkan.

Wanita yang berusia 35 tahun itu mengaku dirinya menderita ganguan psikotik.

Gangguan psikotik yang dideritanya ini terjadi setelah dirinya pernah menjadi korban pemerkosaan hingga hamil oleh seorang produser ketika berusia 19 tahun, masa ketika dia berusaha mencari pijakan di industri musik.

Dirinya mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya dalam sebuah wawancara dokumenter "The Me You Can See" mengenai kesehatan mental dan efek jangka panjang trauma.

Baca Juga: Mengenal Gencatan Senjata, Kesepakatan yang Dibuat oleh Hamas dan Israel

"Saya bekerja di bisnis ini dan seorang produser berkata 'lepas pakaianmu'. Dan saya menolak, lalu mereka bilang akan membakar semua musikku," katanya seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.

"Dan mereka tidak berhenti. Mereka tidak berhenti memintaku, dan saya hanya membeku dan saya...saya bahkan tidak ingat," ujarnya.

"Pertama, saya merasa sangat-sangat tersakiti, lalu saya mati rasa. Saya merasa sakit selama berminggu-minggu, dan berminggu-minggu setelahnya, dan saya sadar itu rasa sakit yang sama ketika orang memperkosa dan menghamili menyudutkan saya," ucapnya.

Penyanyi "Star is Born" itu menderita gangguan psikotik dan selama beberapa tahun dirinya merasa bukan orang yang sama seperti dulu.

Baca Juga: Perusahaan Dilarang Potong Gaji Karyawan untuk Vaksinasi Gotong Royong