Kurang dari Sehari, Video Klip BTS Butter Tembus 50 Juta Penonton

PIKIRAN RAKYAT - Grup boy band asal Korea, Bangtan Sonyeondan (BTS) baru saja mengeluarkan video klip berjudul Butter pada Sabtu, 21 Mei 2021 dalam YouTube Hybe Labels.

Lagu BTS berjudul Butter tersebut baru saja dirilis, saat ini treaser-nya menjadi trending nomor 1 di YouTube.

Treaser video klip BTS Butter yang diunggah pada Rabu, 19 Mei 2021 saat ini sudah ditonton sebanyak 52 juta kali per Sabtu, 21 Mei 2021.

Sementara itu, video klipnya yang diketahui baru saja dirilis menjadi trending nomor 6 di YouTube.

Video klip Butter yang berdurasi 3,03 menit ini sudah ditonton sebanyak 50 juta kali pada Sabtu, 21 Mei 2021.

Video dibuka dengan Jungkook yang sedang sendirian sembari mengenakan setelan jas melantunkan lirik yang bunyinya, "smooth like butter. Like a criminal undercover. Gon' pop like trouble. Breakin' into your heart like that".

BTS dalam tayangan berdurasi sekitar 13 menit menjelang perilisan single Butter menyebut karya terbaru ini merupakan lagu musim panas yang ceria.

Selain itu, BTS berharap lagu dan video Butter kali ini bisa mencairkan hati para pendengar termasuk ARMY.