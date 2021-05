Dituding Jarang Temani Arya Saloka di Lokasi Syuting, Putri Anne Kesal: Saya Tidak Ada Waktu

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Putri Anne menjadi sorotan saat suaminya, Arya Saloka terkenal membintangi sinetron Ikatan Cinta.

Banyak penggemar Arya Saloka yang penasaran dengan kehidupan rumah tangganya dan Putri Anne hingga media sosial mereka dipenuhi komentar.

Namun tak sedikit netizen yang menuliskan komentar jahat di akun media sosial Putri Anne karena sifat posesif mereka pada Arya Saloka.

Beberapa waktu lalu, Putri Anne menjadi perbincangan karena dibandingkan dengan istri Ikbal Fauzi pemeran Rendy di sinetron Ikatan Cinta, Novia Ginna.

Pasalnya Novia beberapa kali terlihat berada di lokasi syuting Ikatan Cinta untuk menemani Ikbal Fauzi yang sedang syuting.

Sementara Putri Anne jarang terlihat menemani Arya Saloka di lokasi syuting. Putri Anne pun menanggapi tudingan miring netizen di luaran.

Melalui Insta Story pribadinya, Putri Anne menjelaskan bahwa ia memiliki kesibukan. Tak hanya berperan sebagai seorang istri, tapi juga seorang ibu.

"This is my life (Ini hidupku). So buat yang pada nanya kenapa gak ini kenapa gak itu. Bro, i'm a mother, i'm a wife (Saya seorang ibu, saya seorang istri). This is what i do everyday (Ini yang saya lakukan setiap hari)," tulis Putri Anne dalam Insta Story @putriannesaloka pada Senin 17 Mei 2021.