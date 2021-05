Lama Tak Terdengar, Rage Against The Machine Ucapkan Simpati Untuk Palestina

PIKIRAN RAKYAT - Untuk Anda yang lahir tahun 90-an, Siapa yang tidak mengenal band bernama Rage Against The Machine (RATM)?

Band asal Los Angeles Amerika Serikat ini menggoyang para pemuda di tahun 90-an dengan lagu-lagu hits mereka seperti 'Killing In The Name', 'Bulls on Parade', 'Guerilla Radio', dan lagu-lagu lainnya.

Lama kabar dari band metal tersebut tak terdengar, baru-baru ini nama Rage Against The Machine menjadi perbincangan para netizen.

Pasalnya band metal ini memberikan ucapan simpati pada Palestina yang kini sedang diserang secara sporadis oleh Israel.

Ungkapan simpati pada Palestina dibuat oleh RATM pada akun Instagramnya @rageagainstthemachine.

Ucapan tersebut memberi semangat pada masyarakat Palestina yang kini sedang diserbu habis-habisan oleh pemerintah Israel.

"Kekerasan dan kekejaman yang kita saksikan di Sheikh Jarrah, Komplek Al Aqsa, dan Gaza adalah kelanjutan dari beberapa dekade apartheid brutal Israel dan pendudukan dengan kekerasan di Palestina.

"Kami mendukung rakyat Palestina saat mereka melawan teror kolonial ini dalam segala bentuknya," kata Rage Against The Machine dalam unggahannya.