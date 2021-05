Sebut Billy Syahputra Masih Fokus ke Masa Lalu, Denny Darko: Jalani Dulu Sama Memes Prameswari

PIKIRAN RAKYAT - Kedekatan antara Billy Syahputra dengan Memes Prameswari memang tengah banyak diperbincangkan oleh publik.

Ahli Tarot, Denny Darko baru-baru ini mengatakan bahwa akan ada momen spesial antara Billy Syahputra dan Memes Prameswari pada saat lebaran 2021 nanti.

Namun hingga kini, baik Memes Prameswari atau Billy Syahputra belum angkat bicara soal status hubungan keduanya.

Menurut Denny Darko, Billy harus mencoba mengatakan perasaan yang sebenarnya kepada Memes Prameswari.

“Kalau menurut saya Bang Billy coba segera dibicarakan, segera jadian atau kalau temenan ya temenan aja. Tapi kalau temenan apa gak sayang,” ujar Denny Darko, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Denny Darko, Minggu, 9 Mei 2021.

Selain itu Denny Darko pun menyarankan Billy untuk segera mengungkapkan cintanya, karena aneh jika perempuan yang mengatakan lebih dulu.

Tak hanya itu, momen lebaran dinilai sebagai waktu yang tepat untuk menyatakan keseriusan Billy kepada Memes, menurut Denny Darko.

“Ini adalah momen untuk Billy Syahputra untuk ucapkan keseriusannya. Saat nanti setelah sakit ini kemudian Idul Fitri, ini adalah saatnya this is your moment your time,” ujar Denny Darko.