Raditya Oloan Dimakamkan Hari Ini, Daniel Mananta Siap Lanjutkan Perjuangan Sang Pastor

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Daniel Mananta ikut menyampaikan ucapan duka atas kepergian Raditya Oloan untuk selamanya.

Raditya Oloan meninggal dunia pada Kamis 6 Mei 2021 sekitar pukul 18.13 WIB setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU.

Melalui Instagram pribadinya, Daniel Mananta mengunggah tangkapan layar podcast yang di dalamnya berisi tentang perjalanan hidup Raditya Oloan.

Dalam keterangan unggahannya, Daniel Mananta mengucapkan rasa dukanya atas kepergian Raditya Oloan untuk selamanya.

Menurut Daniel, Raditya Oloan sudah berjuang dengan baik dalam perjalanannya menerima kehadiran Tuhan.

Daniel Mananta pun bersedia melanjutkan perjuangan Raditya Oloan tersebut.

"Rest In His Love @radityaoloan, you;ve really fought the good fight. Now, let me continue your fight (Anda benar-benar telah berjuang dalam perjuangan yang baik. Sekarang biarkan aku melanjutkan perjuanganmu)," tulis Daniel.

Mantan VJ di MTV itu mengatakan bahwa ia baru saja membaca salah satu ayat Alkitab sebelum mendapat kabar kepergian Raditya Oloan.