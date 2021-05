Sempat Menangis dan Minta Maaf Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Kabar duka kembali menyelimuti panggung hiburan tanah air. Suami dari artis Joanna Alexandra, Raditya Oloan baru saja meninggal dunia.

Raditya Oloan meninggal dunia pada Kamis 6 Mei 2021 sore tadi usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kabar duka ini pun telah dibenarkan oleh salah sau rekan pelayanan Raditya Oloan di Gereja JKI Muda, Hysua Alamnda.

"Gone too soon kak @radityaoloan," kata Hysua seperti dikutip dari akun Instagramnya @mandahysua pada 6 Mei 2021.

Sebagai salah satu rekan terdekat Radtya Oloan dan Joanna Alexandra, Hyusa mengaku amat kehilangan sosok yang pernah memberkati pernikahannya.

"Gatau mau bilang apa. Aku sedih banget, belum sempat cerita kehidupan pernikahan, sudah pergi saja kak," tuturnya lagi.

Jauh sebelum kabar meninggalnya Raditya Oloan, sang istri, Joanna Alexander tak henti-hentinya meminta doa agar suaminya dapat sembuh dan berkegiatan seperti sedia kala.

Dari pengakuan Joanna Alexandra, Raditya Oloan kritis bukan karena Covid-19.