Eksis di Hollywood, Angelina Jolie Ingin Hijrah ke Industri Film Korea?

PIKIRAN RAKYAT - Industri film Korea masih terus bersinar di mata dunia. Kualitas hingga kepopulerannya ternyata mampu membuat salah satu aktris legendaris Hollywood, Angelina Jolie merasa tertarik untuk bergabung.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Jolie yang tengah menjalani konferensi pers film terbarunya 'Those Who Wish Me Dead', dengan reporter lokal di Seoul beberapa waktu lalu.

"Ke depannya, saya ingin lebih terlibat dengan industri film Korea," kata Angelina Jolie sebagaimana dikutip dari Koreaboo.

Oleh karena itu dia berharap bisa berpartisipasi langsung dalam indutri tersebut baik menjadi pelakon maupun bekerja di belakang layar.

"Akan menyenangkan untuk tampil di film Korea atau berpartisipasi dalam penyutradaraan," ujarnya.

Bukan tanpa alasan, keinginan itu muncul karena Korea sendiri memiliki tempat khusus di hati Angelina Jolie.

"Korea benar-benar memiliki tempat khusus di hatiku," ucapnya.

Terlebih, sang aktris sudah beberapa kali mengunjungi Korea, seperti saat tur promo atau sekadar mengantar putranya yang berkuliah di Universitas Yonsei.