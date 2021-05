Felicia Tissue Singgung Soal Kebahagiaan, Sindir Kaesang Pangarep?

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa waktu lalu, nama anak bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep tak hentinya menjadi sorotan publik, usai hubungannya bersama Felicia Tissue terbongkar.

Mulai dari tuduhan dirinya berselingkuh hingga mencampakkan sang mantan kekasih telah dibongkar oleh Ibunda Felicia secara blak-blakan.

Sontak hal tersebut menyita perhatian publik, dan berbagai reaksi pun ditunjukkan netizen kepada Kaesang Pangarep usai berita tersebut mencuat.

Baru-baru ini, netizen kembali dibuat penasaran atas unggahan Felicia Tissue yang menyinggung kebahagiaan di akun media sosialnya.

Dalam unggahan Instagram pribadinya, Felicia Tissue menyebut bahwa kebahagiaan itu bisa ditemukan pada hal yang sederhana.

“Happiness is simplicity...if you choose to see happiness in the simple things. Kebahagiaan itu bisa ditemukan di hal yg sederhana. Seperti malem minggu sekeluarga ngumpul makan bareng, nonton bareng Vincenzo. Hence, lets not take things for granted,” tulisnya, sebagaimana Pikiran-Rakyat.com kutip dari akun Instagram @feliciatissue yang diunggah 1 Mei 2021 lalu.

Unggahan Felicia tersebut rupanya memicu rasa penasaran netizen, dan kembali mengaitkan dengan hubungannya yang sudah kandas dengan Kaesang Pangarep.

Tak sedikit netizen yang mempertanyakan apakah kini Felicia Tissue sudah bisa move on dari Kaesang Pangarep atau justru masih dilanda rasa galau.