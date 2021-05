Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan Sempat Menangis dan Meminta Maaf Sebelum Masuk ICU dan Kritis

PIKIRAN RAKYAT - Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan sedang dalam kondisi kritis dan kini berada di ICU.

Joanna Alexander tak henti-hentinya meminta doa agar suaminya dapat sembuh dan berkegiatan seperti sedia kala.

“Please stand with me in prayer. We need your prayers,” ucap Joanna Alexandra dalam unggahan Instagramnya, @joannaalexandra.

Dari pengakuan Joanna, Raditya Oloan kritis bukan karena Covid-19.

Baca Juga: Masih Banyak yang Abai Prokes, Jokowi Minta Pelaku Usaha di Pertokoan Selalu Gunakan Masker

“Ini bukan kasus Covid-19 lagi, udah negatif. We need your prayers,” tutur Joanna Alexandra, dikutip Minggu 2 Mei 2021.

Sebelum masuk ICU, rupanya Raditya Oloan sempat curhat melalui akun Instagram pribadinya, @radityaoloan.

Ia mengaku sedih karena harus pindah ke ICU dan bahkan menangis layaknya anak kecil.

Meskipun negatif Covid-19, Raditya menjelaskan penyakit bawaannya tersebutlah yang membuat dia drop.