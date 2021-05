Raditya Oloan Sudah Negatif Covid-19 Lalu Masuk ICU, Joanna Alexandra Ungkap Ceritanya

PIKIRAN RAKYAT – Aktris Joanna Alexandra kini tengah merasakan kesedihan, lantaran melihat sang suami yang tengah terbaring lemas di ranjang rumah sakit usai dinyatakan positif Covid-19.

Melalui unggahan akun Instagram pirbadinya, Joanna Alexandra mengungkapkan bahwa sang suami, Raditya Oloan berada dalam kondisi kritis.

Ia menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan tangkapan layar dirinya tengah melakukan panggilan video dengan Raditya Oloan.

“Please stand with me in prayer. Ini foto semalem sebelum mau masuk ICU dan hp-nya mau diambil. Sekarang Radit di ICU, kondisi sangat kritis mau pake vent.. Please prayyy.. declare healing, strength, peace, and whatever else comes into your mind,” ujar Joanna Alexandra.

Pemain film Catatan Akhir Sekolah itu juga meminta netizen untik tidak memperkeruh keadan dengan menawarkan sejumlah produk untuk penyembuhan Covid-19.

“Btw buat teman2 please jangan dulu tawarin atau saranin produk2 atau terapi buat penyembuhan covid yaa, ini udah bukan kasus covid lagi, udah negatif,” katanya.

Tak lupa juga, Joanna Alexandra meminta dukungan serta doa dari netizen untuk kesembuhan sang suami.

“We need your prayerssss,” katanya, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @joannaalexandra, Minggu, 2 Mei 2021.