Perjuangan Ruben Onsu Mencari Nafkah Buat Betrand Peto Sedih: Nggak Gampang Banget

PIKIRAN RAKYAT - Perjuangan Ruben Onsu dalam mencari nafkah membuat anak sambungnya, Betrand Peto sedih.

Pasalnya, Ruben Onsu bekerja dari pagi hingga malam hari.

Sambil menunggu ayahnya yang sedang bersiap untuk syuting malam hari, Betrand Peto menyuruh Ruben Onsu untuk beristiraha terlebih dahulu.

"Kita bisa tahu, perjuangan seorang ayah itu nggak gampang banget," ungkap Betrand Peto, yang akrab disapa Onyo.

Ia menjelaskan bahwa dirinya turut membantu ayahnya dengan membangunkan Ruben Onsu di malam hari untuk bekerja.

Kebiasaannya ini diberikan untuk memberikan semangat kepada Ruben Onsu.

Onyo kemudian membantu Ruben Onsu melakukan persiapan sebelum pergi syuting, dan mengantar Ruben Onsu untuk pergi syuting.

Onyo kemudian mengatakan "I love you so much" kepada Ruben Onsu dan dibalas dengan perkataan yang sama.