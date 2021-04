Rilis Komik Don't Wake Up, Agnez Mo Berkolaborasi dengan Sejumlah Seniman

PIKIRAN RAKYAT - Diadaptasi dari video musik Long As I Get Paid, Agnez Mo akan merilis komik berjudul Don't Wake Up.

Video musik Long As I Get Paid yang lekat dengan nuansa nusantara itu diproduksi di Amerika Serikat pada 2017.

Komik Don't Wake Up rencananya akan diterbitkan pada November 2021 oleh Z2 Comics yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat.

Komik ini merupakan hasil kerja sama Agnez sebagai kreator dengan sejumlah seniman, yaitu Peter V Nguyen dan Andreas Labrada di bagian ilustrasi, Karla Pacheco yang menulis cerita komiknya, Camilla Zhang selaku editor, John McGuinness, Gabe Sapienza, dan N Steven Harris sebagai print artist, dan Tyler Boss yang merancang sampul.

Baca Juga: Guru di Sukabumi Lumpuh Usai Vaksinasi Covid-19, Keluarga Beberkan Janji Pemerintah

Agnez yang merupakan Co-Founder Eventori ini mengaku, dia sangat menikmati proses storytelling.

Baik melalui lagu yang ditulis maupun video musik yang dia sutradarai.

"Saya sangat excited dengan dunia baru novel grafis ini. Sangat menyenangkan memformulasikan fantasi yang awalnya dibuat untuk lagu saya dan menjelma menjadi nyata dalam wujud karakter komik. Saya sangat bangga dan enggak sabar ingin menyampaikannya kepada fans saya," kata Agnez via pos-el, Kamis, 29 April 2021.

Baca Juga: Putus Asa Covid-19 Melonjak, Orang Kaya India Sewa Jet Pribadi untuk Melarikan Diri ke AS

Menurut Agnez, salah satu yang membuat Z2 Comics tertarik membuat novel grafis adalah nuansa etnis nusantara dari pakaian, hiasan kepala, dan senjata berupa keris yang ditampilkan di video musik tersebut.