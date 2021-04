Tak Menutup Kemungkinan Balikan dengan Ariel Noah, Luna Maya: Tidak Ada yang Tidak Mungkin

PIKIRAN RAKYAT - Aktris sekaligus model Luna Maya buka suara terkait hubungannya dengan sang mantan pacar, Luna Maya.

Sebelumnya, penggemar kerap menjodoh-jodohkan Luna Maya dan Ariel Noah agar bisa bersama kembali.

Mendengar 'harapan' penggemar, Luna Maya mengaku tidak menuntup kemungkinan dirinya bisa kembali ke pelukan Ariel Noah.

"Gue nggak bisa bilang nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, bisa aja," ungkap Luna Maya.

Hanya saja, ia mengaku baik dirinya maupun Ariel Noah tidak menunjukan pergerakan ke arah sana.

"Tapi untuk saat ini sih kayaknya kita berdua belum ada pergerakan untuk menuju ke arah masing-masing juga," ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan dirinya dengan Ariel Noah kini hanya sebatas pertemanan dan hanya berkomunikasi seperlunya saja.

"Jadi we are good as a friend. Kita berdua sudah berada di tahap nyaman sebagai seorang teman," ucap Luna Maya.